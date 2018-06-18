18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 человек пострадали при землетрясении в Японии, сообщают информагентства.

Местные власти также подтверждают информацию о трех погибших. Среди них девятилетняя девочка, которую придавило стеной здания школьного бассейна, и двое мужчин.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 по шкале Рихтера находился в префектуре Осака. В результате нарушено транспортное сообщение - во многих районах приостановлено движение поездов, перекрыты автотрассы, прекратил принимать самолеты аэропорт Кансай. Десятки тысяч домов остались без электричества, поврежденными оказались водопроводы и газоснабжающие системы.

Из-за стихийного бедствия занятия отменены практически в 300 школах, временно не работают некоторые крупные заводы.

Для ликвидации последствий землетрясения создан кризисный центр.-0-