18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 человек пострадали при землетрясении в Японии, сообщают информагентства.
Местные власти также подтверждают информацию о трех погибших. Среди них девятилетняя девочка, которую придавило стеной здания школьного бассейна, и двое мужчин.
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 по шкале Рихтера находился в префектуре Осака. В результате нарушено транспортное сообщение - во многих районах приостановлено движение поездов, перекрыты автотрассы, прекратил принимать самолеты аэропорт Кансай. Десятки тысяч домов остались без электричества, поврежденными оказались водопроводы и газоснабжающие системы.
Из-за стихийного бедствия занятия отменены практически в 300 школах, временно не работают некоторые крупные заводы.
Для ликвидации последствий землетрясения создан кризисный центр.-0-
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