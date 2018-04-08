Более 26 тыс. жителей немецкого Падеборна эвакуировали из-за бомбы времен войны

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 26 тыс. жителей города Падеборн, который расположен на западе ФРГ, эвакуировали из-за британской бомбы времен Второй мировой войны, передают информационные агентства.
Бомбу весом 1,8 тонны нашли в саду одного из домов. Она находилась на глубине 80 сантиметров. Взрыв столь крупного снаряда мог повлечь за собой масштабные разрушения. Поэтому было принято решение провести эвакуацию в радиусе полутора километров.
В опасной зоне оказались две больницы, университет и несколько домов престарелых. Также покинуть свои дома пришлось горожанам, живущим в историческом центре Падеборна. -0-
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