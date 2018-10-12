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СМИ Беларуси

Более 30 человек погибли при сходе оползней в Уганде

В мире 12.10.2018 | 09:09
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 31 человек погиб при сходе оползней на небольшой город, расположенный у горы Элгон на востоке Уганды, сообщает Reuters.

Оползни вызваны прошедшими в регионе 11 октября сильнейшими ливнями.

Президент страны Йовери Мусевени сообщил, что правительство направило в пострадавшие районы команды спасателей.

Местность на востоке Уганды, возле границы с Кенией, подвержена оползням. В последние годы здесь произошло несколько подобных катастроф.-0-

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Теги
оползень, стихийное бедствие
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