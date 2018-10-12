Более 30 человек погибли при сходе оползней в Уганде

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 31 человек погиб при сходе оползней на небольшой город, расположенный у горы Элгон на востоке Уганды, сообщает Reuters.

Оползни вызваны прошедшими в регионе 11 октября сильнейшими ливнями.

Президент страны Йовери Мусевени сообщил, что правительство направило в пострадавшие районы команды спасателей.

Местность на востоке Уганды, возле границы с Кенией, подвержена оползням. В последние годы здесь произошло несколько подобных катастроф.-0-