Более 30 человек погибли в Мали в результате вооруженного нападения

Не менее 32 представителей народности фульбе (фулани) были убиты во время вооруженного нападения 23 июня в центральной части Мали. Об этом сообщает Agence France-Presse.

"Это были дозо (народность, известная также как бамбара), люди, одетые в (одежды) дозо, прибыли в субботу в деревню Кумага, округ Дженне [регион Мопти], - сообщил агентству президент ассоциации Tabila Pullaku (ассоциация народности фульбе) Абельазиз Диалло. - Они окружили деревню, изолировав представителей фульбе и других общин, и хладнокровно убили 32 мирных жителя. 10 человек числятся пропавшими без вести".

Конфликт между представителями различных народностей в центральной части Мали последние три года приобретает большие масштабы. В основе большинства конфликтов между различными народностями в данном регионе лежит соперничество за землю.