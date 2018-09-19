Более 30 человек пострадали от отравления химикатами в отеле Сиднея

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 человек пострадали от отравления химикатами в отеле Pullman Sydney Hyde Park Hotel в Сиднее, сообщает агентство "Синьхуа".
Госпитализация потребовалась восьми пострадавшим, остальные граждане получили медицинскую помощь на месте.
У людей отмечалось раздражение глаз и проблемы с дыханием. Предполагается, что проблемы со здоровьем они получили из-за проводившихся в отеле строительных работ. В вентиляцию из-за утечки могли попасть химикаты.-0-
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