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Более 30 человек пострадали при столкновении двух туристических поездов в Перу

В мире 01.08.2018 | 08:03
Фото AFP
Фото AFP

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 человек пострадали при столкновении двух туристических поездов в Перу, сообщают информагентства.

Инцидент в Куско, по данным местных СМИ, произошел 31 июля около 10.00. Оба поезда следовали в Мачу-Пикчу. По версии властей, столкновение случилось из-за того, что железную дорогу перекрыли туристы, которые добрались до станции на автотранспорте ради экономии денег и не могли достать билеты на дальнейший путь к Мачу-Пикчу на поезде. Местные власти опровергли данные, что причиной столкновения стал протест местных жителей, перекрывших пути, в результате чего один поезд не смог отправиться от станции и в него врезался следующий состав.

Пострадали 35 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. По информации СМИ, травмы получили граждане Индии, Республики Корея, США, Франции и Чили.-0-

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Теги
железнодорожная катастрофа, Перу, травматизм
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