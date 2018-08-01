1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 человек пострадали при столкновении двух туристических поездов в Перу, сообщают информагентства.

Инцидент в Куско, по данным местных СМИ, произошел 31 июля около 10.00. Оба поезда следовали в Мачу-Пикчу. По версии властей, столкновение случилось из-за того, что железную дорогу перекрыли туристы, которые добрались до станции на автотранспорте ради экономии денег и не могли достать билеты на дальнейший путь к Мачу-Пикчу на поезде. Местные власти опровергли данные, что причиной столкновения стал протест местных жителей, перекрывших пути, в результате чего один поезд не смог отправиться от станции и в него врезался следующий состав.

Пострадали 35 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. По информации СМИ, травмы получили граждане Индии, Республики Корея, США, Франции и Чили.-0-