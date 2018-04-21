21 апреля. Москва /БЕЛТА- ТАСС/. Более 300 человек эвакуируют из башни "Око" комплекса "Москва-Сити" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Поступила информация о задымлении в комплексе "Москва- Сити", в башне "Око", расположенной в д. 21 по 1-му Красногвардейскому проезду", - сказал собеседник агентства.
"По предварительным данным, на седьмом этаже комплекса наблюдается незначительное задымление, источник которого пока обнаружить не удается. Принято решение провести эвакуацию и здания", - отметил собеседник агентства.
На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, звенья газодымозащитной службы проверяют поэтажно весь комплекс.
Башня "Око" - северная башня комплекса "Москва-Сити" высотой 260 м, имеет 49 этажей. В башне находятся почти 600 апартаментов площадью от 64 до 300 кв. м.-0-
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