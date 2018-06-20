Более 34 тыс. беженцев погибли на пути в Евросоюз за последние 25 лет - СМИ

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская газета The Guardian по случаю Всемирного дня беженцев опубликовала список, состоящий из более 34 тыс. имен мигрантов, которые погибли, пытаясь попасть в страны Евросоюза, сообщают информагентства.

Список на 56 страниц составлен усилиями работников сети United for Intercultural Action - более 550 организаций, выступающих против национализма, расизма, фашизма и дискриминации беженцев.

В документе зафиксированы факты, начиная с 1993 года, когда 24-летний беженец Кимпуа Нсимба из Заира (теперь Демократическая Республика Конго) был найден повешенным в изоляторе временного содержания через пять дней после прибытия в Великобританию. В публикации The Guardian акцентирует внимание на том, что многие случаи гибели мигрантов при всех усилиях СМИ и мирового сообщества остаются незадокументированными.

Главы государств и правительств Евросоюза 28-29 июня обсудят на плановом саммите концепцию реформы миграционной системы, в частности меры по блокированию смены страны пребывания после получения убежища. Они планируют обсудить создание в сопредельных с ЕС государствах центров по приему кандидатов на получение убежища уже в странах Евросоюза. В последующем это поможет упорядочить их въезд.-0-