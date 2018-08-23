Более 40 человек пострадали в Глазго из-за утечки химического вещества

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В торговом центре Silverburn шотландского города Глазго более 40 человек пострадали из-за утечки химического вещества. Об этом сообщает газета The Sun.

Причиной происшествия стало попадание паров краски в вентиляционную систему торгового центра.

По информации ТАСС, была проведена экстренная эвакуация посетителей, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

После полной проверки торговый центр был вновь открыт.-0-