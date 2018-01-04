Более 400 человек старше 100 лет насчитывается в китайском "городе долгожителей"

4 января, Наньнин /БЕЛТА - Синьхуа/. На конец 2017 года в "городе долгожителей" Жугао провинции Цзянсу (Восточный Китай) проживало 403 человека в возрасте старше 100 лет - на 18 человек больше, чем годом ранее. Об этом сообщают местные власти.
Население города Жугао составляет 1,43 млн человек. Самому старшему жителю - 113 лет.
В качестве факторов, которые способствуют столь продолжительной жизни населения Жугао, называют здоровое питание, хороший сон и благоприятные условия окружающей среды.-0-
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