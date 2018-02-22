Более 4,5 тыс. военнослужащих США и Израиля в марте примут участие в масштабных учениях ПРО

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4,5 тыс. военнослужащих США и Израиля в марте примут участие в масштабных учениях сил противовоздушной и противоракетной обороны, сообщают информагентства.

Маневры "Можжевеловая кобра" пройдут в Израиле в девятый раз. Сообщается, что они носят плановый характер, не связаны с какими-либо конкретными геополитическими событиями, но позволят отработать взаимодействие в противостоянии всему спектру ракетных угроз.

В учениях планируется задействовать все основные ЗРК, которые имеются в распоряжении Израиля, - Patriot, "Хец", "Железный купол" и "Пращу Давида", которая была принята на вооружение менее года назад.

Основная часть учений пройдет 4-15 марта.-0-