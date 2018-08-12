12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 боевиков ликвидировали в афганском Газни, сообщают информагентства.
По информации властей, сегодня в городе Газни в центральном Афганистане при авиаударах были ликвидированы более 50 террористов, десятки получили ранения. Всего были нанесены два авиаудара.
Бои между правительственными силами и талибами ведутся в нескольких районах города. По данным местных СМИ, погибли около 100 человек, более 130 получили ранения в результате столкновения. Правительство направило в район боевых действий спецназ и технику.-0-
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