Более 50 человек пострадали при землетрясении в Иране

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 человек пострадали при землетрясении в иранской провинции Керманшах, сообщают информагентства.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло днем 6 января. Его эпицентр находился в 8 км юго-восточнее города Сере-Поле-Захаб.
Травмы различной степени тяжести получили более 40 человек из города Касре-Ширин, еще девять - из Гилан-э-Герб. О погибших не сообщается.
На место происшествия направились спасатели.-0-
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