Более 50 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воздушных гаванях российской столицы уже 53 рейса задержаны и отменены из-за погодных условий, сообщают информагентства.

По данным на 9.23 4 марта, 3 рейса задержаны и 2 отменены во Внуково, в аэропорту Домодедово 8 рейсов задержаны и 15 отменены, в Шереметьево 25 рейсов задержаны.

Синоптики информируют, что обрушившийся на Москву снегопад пойдет на убыть лишь к утру понедельника и может стать самым мощным для 4 марта за последние 68 лет. Сегодня же по прогнозам в российской столице может выпасть около трети месячной нормы осадков, а прирост снега составит 10 см.-0-