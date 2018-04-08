Более 50 тысяч литров ядовитого вещества вытекло из железнодорожной цистерны в Финляндии

Более 50 тысяч литров метилтретбутилового эфира утекло из железнодорожной цистерны в результате ее схода с рельсов. Инцидент с российской цистерной произошел около города Мянтюхарью на юго-востоке Финляндии. Всего в составе было 50 вагонов, которые стояли в Мянтюхарью две недели. Сведений о том, какой компании принадлежат вагоны и куда они направлялись, нет.

На месте происшествия работают спасатели и экологи, но уже теперь ущерб природе в результате воздействия попавшего в нее ядовитого вещества оценивается как огромный. Спасатели работают на откачке эфира и следят за возможным возникновением пожарной опасности. Движение на этом участке железной дороги нарушено, пассажиров перевозят на автобусах, сообщает ТАСС.

По данным Центра экономического развития Финляндии, возможна вероятность попадания в водоемы около 35 тысяч литров вещества, которое в больших количествах может стать отравляющим. Но на данный момент опасности для людей нет.