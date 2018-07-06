Более 500 человек эвакуированы из-за утечки газа в центре Праги

В историческом центре Праги проходит масштабная эвакуация. Утечка газа произошла в одном из домов по улице Масна. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на представителя городского управления охраны Мартина Кавку.

На месте происшествия работают пожарные и полиция. Движения общественного транспорта временно ограничено. Причины инцидента неизвестны.