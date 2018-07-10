Более 52 тыс. человек эвакуированы в Китае из-за надвигающегося тайфуна "Мария"

10 июля, Фучжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. В восточнокитайской провинции Чжэцзян из-за надвигающегося тайфуна "Мария" эвакуированы более 52 тыс. человек.

Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая сообщает, что восьмой по счету в этом году тайфун "Мария" в ночь со вторника на среду принесет обильные осадки в ряд регионов Китая, включая Тайвань, Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси и Хунань.

В 16.00 (11.00 по минскому времени) вторника эпицентр тайфуна "Мария" находился в 560 км к юго-востоку от округа Ниндэ провинции Фуцзянь. Сила ветра достигала 187 км/ч.

Синоптики ожидают, что во вторник ночью мощный тропический циклон обрушится на северо-восточную часть Тайваня или пройдет рядом с островом. Позже, в первой половине среды, он достигнет побережья провинций Фуцзянь и Чжэцзян на востоке Китая. По мере приближения тропического циклона ветер на юге Восточно-Китайского моря и в приморских районах провинций Фуцзянь и Чжэцзян усилится до 12-15 баллов.

В Государственном комитете по минимизации ущерба от стихийных бедствий и Министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями объявили предупреждение в связи с приближением тайфуна. Компетентные ведомства потребовали от властей регионов, которые могут подвергнуться удару стихии, перейти на усиленный режим дежурства, принять превентивные меры и быть готовыми оказать помощь пострадавшим от стихии. В Фучжоу (столица провинции Фуцзянь) в среду в прибрежных районах будут закрыты школы и фабрики.

На сегодняшний момент 86 команд (в общей сложности около 1,5 тыс. рабочих) готовы к восстановлению ущерба, который повлечет за собой тайфун. Пожарные готовы к проведению спасательных операций.-0-