25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 590 авиарейсов отменено в Аргентине из-за забастовки, проходящей в знак протеста против экономической политики правительства этой страны, сообщают информагентства.
Из-за стачки, к которой присоединились профсоюзы авиатранспортного хозяйства, остановилась работа международного аэропорта Эсейса. По данным Министерства транспорта Аргентины, продолжает функционировать аэродром Эль-Паломар, расположенный недалеко от столицы страны - Буэнос-Айреса.
О проведении всеобщей забастовки объявила Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) - крупнейшее профсоюзное объединение Аргентины. Из-за забастовки парализовано движение общественного транспорта в столице и других городах страны. К призыву ВКТ присоединились также работники других секторов экономики южноамериканской республики.-0-
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