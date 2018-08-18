Более 60 тыс. человек пострадали из-за наводнений в Венесуэле

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки тыс. человек пострадали из-за разлива рек в штате Амасонас на юге Венесуэлы. Об этом сообщила газета Eacional Nl.
Управление гражданской обороны Венесуэлы сообщило, что в пострадавшие от наводнений регионы были отправлены более 20 тыс. спасателей. Только в штате Амасонас развернуты 50 убежищ для жителей затопленных районов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3366 BYN
|2.333 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0508 BYN
|2.049 BYN
|2.053 BYN
|RUB
|3.061 BYN
|3.04 BYN
|3.06 BYN