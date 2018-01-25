Более 75 тыс. человек эвакуировано на Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах эвакуировано более 75 тыс. человек из-за угрозы извержения вулкана Майон, сообщают информагентства со ссылкой на Национальный совет по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC).

Большинство из пострадавших находятся в центрах эвакуации. Их организовано более 65.

В ночь на 25 января были зафиксированы выбросы лавы на высоту 400-500 м, столбы пепла поднимаются на высоту 3-5 км.

В связи с увеличением сейсмической активности и выбросами лавы институтом вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) был установлен четвертый (предпоследний) уровень опасности извержения вулкана. На территории провинции Албай приостановлены учебные занятия. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.-0-