Более 80 человек получили ранения при взрыве на митинге в Эфиопии

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 человек получили ранения при взрыве во время митинга в Эфиопии, сообщают информагентства.

Взрыв произошел сегодня в столице страны Аддис-Абебе на митинге в поддержку эфиопского премьер-министра Абия Ахмеда. По данным властей, в результате были ранены более 80 человек, никто не погиб. Премьер-министр не пострадал.

По предварительной информации, речь идет об атаке гранатой. Предположительно, она была брошена в сторону трибуны, где выступал премьер.-0-