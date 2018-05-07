Более 80 человек пострадали при землетрясении на юго-западе Ирана

7 мая, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. При землетрясении в иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед 86 человек получили ранения.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в окрестностях города Ясудж в ночь на понедельник, 7 мая. Очаг стихии залегал на глубине 5 км. В результате землетрясения в Ясудже ненадолго нарушилось электроснабжение.
Помощь 71 местному жителю была оказана на месте происшествия, 11 человек госпитализировали.
На прошлой неделе в результате землетрясения магнитудой 5,3 в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед 133 человека получили ранения.-0-
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