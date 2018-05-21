Более 800 человек эвакуированы в Китае из-за ливней

21 мая, Чжэнчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Более 800 человек эвакуированы из-за сильных ливней, начавшихся 20 мая в провинции Хэнань в центральном Китае.

По официальным данным, в результате сильных дождей в зоне повышенного риска оказались около 292 тыс. человек.

Кроме того, сообщается об уроне сельскохозяйственным угодьям - пострадали в общей сложности более 32,7 тыс. га посевных площадей, 148 крестьянских хозяйств. По предварительным оценкам, суммарный ущерб оценивается в 92 млн юаней ($14,3 млн).

В ближайшие дни масштабы урона могут увеличиться, поскольку ливни носят затяжной характер.-0-