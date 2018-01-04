Более десятка человек погибли в результата взрыва мечети в Нигерии

По меньшей мере 11 человек погибли в среду в результате взрыва в одной из мечетей, расположенных на северо-востоке Нигерии. Террорист-смертник вошел внутрь во время утренней молитвы и произвел самоподрыв.
Теракт произошел в городе Гамбору штат Борно. В результате взрыва здание разрушилось и сгорело.
Пока ни одна из террористических группировок не заявила о своей причастности к теракту. Однако вероятнее всего за нападением стоят радикальные исламисты из "Боко харам".
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