Более двух десятков человек погибли в Камеруне в ДТП с автобусом

Представители власти сообщили о гибели 21 человека в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Камеруне. Также сообщается о 38 раненых.

Известно, что транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево, расположенное в овраге. Что стало причиной съезда - пока неизвестно.

Губернатор Западного региона Ава Фонка заявил в воскресенье, что число погибших в результате аварии, вероятно, увеличится. Он сказал, что водитель автобуса и по крайней мере четверо других пассажиров не пострадали.

Правительство Камеруна заявило, что 70-местный пассажирский автобус не был зарегистрирован и тем не менее отправился по маршруту из Дшана в Дуалу в Западном регионе.

Пострадавших доставили в местную больницу.