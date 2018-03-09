Более миллиона человек остались без света в США из-за непогоды

Вторая за неделю сильная снежная буря пронеслась по северо-востоку США. Более всего пострадали штаты Коннектикут, Нью-Джерси и Нью-Йорк, передают информагентства.
В данных регионах выпало больше всего осадков и нарушилось электроснабжение. Власти попросили водителей воздержаться от поездок, поскольку видимость на дорогах практически нулевая. Однако это не помогло и уже зафиксированы десятки ДТП.
Были отменены занятия в школах и авиарейсы. По последним данным без электричества остаются свыше 1 млн потребителей. В основном они проживают в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк и Массачусетс.
Также сообщается о двух погибших.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN