Более миллиона человек остались без света в США из-за непогоды

Вторая за неделю сильная снежная буря пронеслась по северо-востоку США. Более всего пострадали штаты Коннектикут, Нью-Джерси и Нью-Йорк, передают информагентства.

В данных регионах выпало больше всего осадков и нарушилось электроснабжение. Власти попросили водителей воздержаться от поездок, поскольку видимость на дорогах практически нулевая. Однако это не помогло и уже зафиксированы десятки ДТП.

Были отменены занятия в школах и авиарейсы. По последним данным без электричества остаются свыше 1 млн потребителей. В основном они проживают в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк и Массачусетс.

Также сообщается о двух погибших.