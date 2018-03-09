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Более миллиона человек остались без света в США из-за непогоды

В мире 09.03.2018 | 19:55

Вторая за неделю сильная снежная буря пронеслась по северо-востоку США. Более всего пострадали штаты Коннектикут, Нью-Джерси и Нью-Йорк, передают информагентства.

В данных регионах выпало больше всего осадков и нарушилось электроснабжение. Власти попросили водителей воздержаться от поездок, поскольку видимость на дорогах практически нулевая. Однако это не помогло и уже зафиксированы десятки ДТП.

Были отменены занятия в школах и авиарейсы. По последним данным без электричества остаются свыше 1 млн потребителей. В основном они проживают в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк и Массачусетс.

Также сообщается о двух погибших.

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Теги
погода, реагирование на ЧС, США
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