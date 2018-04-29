Более пятидесяти автомобилей попали в аварию в Мексике

В Мексике на трассе Сальтильо- Монтеррей столкнулись более пятидесяти автомобилей. В ДТП пострадали 15 человек, пятерых экстренно госпитализировали. В оказании помощи участвовали медики Красного Креста, спасатели и полицейские. Трассу временно перекрыли, движение на ней остановлено.
Названа предварительная причина масштабного столкновения – туман, из-за которого видимость на дороге ограничена.
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