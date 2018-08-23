Более сотни мигрантов прорвались из Марокко в испанский город Сеута

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 африканских мигрантов смогли прорваться из Марокко на огороженную территорию испанского автономного города Сеута, сообщает Euronews.
Сотрудники марокканских и испанских правоохранительных органов не смогли сдержать нелегалов. Беженцы применили инструменты для резки металла, чтобы сделать проход в двойном заборе. Некоторые сумели перелезть через ограду в шесть метров.
Как минимум семь полицейских получили ранения, пытаясь помешать мигрантам.
Город Сеута имеет статус автономного города Испании. Из-за географического расположения миграционная проблема здесь стоит особенно остро. Несмотря на установленный вдоль границы с Марокко высокий забор для контроля потока беженцев из Африки, нелегалам все же удается перебраться через ограду.-0-
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