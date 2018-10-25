Болельщики ЦСКА собираются подать иск к властям Рима после ЧП в метро

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщики футбольного клуба ЦСКА готовят коллективный иск к властям Рима из-за инцидента с эскалатором в метро. Такая информация размещена на официальном сайте сообщества болельщиков ЦСКА.

После аварии на эскалаторе в римском метро в адрес футбольных болельщиков команды ЦСКА стали поступать заявления об их вине в случившемся. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выступил с заявлением, в котором отметил: "Считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые прыгали и устраивали бардак". Его точку зрения поддержала мэр Рима Вирджиния Раджи. Она рассказала, что свидетели ЧП видели, как болельщики ЦСКА танцевали и прыгали на эскалаторе, после чего и произошло его обрушение.

В адрес клуба болельщиков ЦСКА обратилось множество пострадавших и очевидцев происшествия, которые утверждают, что никаких "танцев и прыжков" на эскалаторе не было. Как сообщается на официальном сайте сообщества болельщиков ЦСКА, "среди пострадавших самые тяжелые травмы получили девушки, у них переломаны ноги и порваны мягкие ткани. Медицинская помощь к месту происшествия добиралась 30-40 минут. Многих пострадавших уже выписали из больницы, в скором времени они вернутся в Россию. О каких "десятках пьяных псевдоболельщиков" говорит господин Маттео Сальвини, нам не понятно. К тому же в итальянских СМИ появилась информация о том, что данный эскалатор являлся аварийным с 2016 года, на нем не проводились необходимые профилактические работы с 2015 года".

В больницах Рима после обрушения эскалатора в метро находятся 15 россиян и 4 украинца Эскалатор, на котором ехали болельщики российской команды ЦСКА и итальянской "Ромы", начал двигаться с большой скоростью, а затем резко остановился. В результате аварии пострадали около 30 человек.

Для подачи коллективного иска в адрес римской стороны всех пострадавших в результате ЧП просят обратиться в клуб болельщиков ЦСКА.

Инцидент произошел вечером 23 октября на станции метро Repubblica в Риме. В какой-то момент эскалатор, на котором ехали болельщики российской команды ЦСКА и итальянской "Ромы", начал двигаться с большой скоростью, а затем резко остановился. В результате аварии пострадали около 30 человек.-0-