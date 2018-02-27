Болгария готовится к новым морозам и ликвидирует последствия снегопада

Снегопады, мороз и сильный ветер обрушились в понедельник на Болгарию. В софийском аэропорту задержали многие рейсы, на линиях электропередач образовались обрывы, а на трассах возникли пробки и заторы.

В десятках школ отменили учебные занятия вплоть до 1 марта. Для ликвидации последствий стихии вызвали сотни аварийных бригад, а также армейские подразделения.

Метеорологи сообщили, что в понедельник в Болгарии выпало от 20 до 40 см снега. В ближайшую ночь в стране установятся морозы от -2 до -12 градусов Цельсия. Ближе к вечеру вторника через Болгарию пройдет новый снегопад.