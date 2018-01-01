Болгария приняла председательство в Евросоюзе

1 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Болгария с 1 января приняла председательство в Евросоюзе, сообщает БЕЛТА.
Председательство в Евросоюзе на полгода перешло к этой стране от Эстонии. Причем Болгария впервые будет председательствовать в ЕС с момента своего присоединения к союзу в 2007 году.
Среди приоритетов болгарского председательства определены безопасность, стабильность и солидарность. Как отмечают в Болгарии, безопасная Европа требует больше усилий в противодействии миграционному кризису и терроризму.-0-
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