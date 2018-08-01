1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болгария ужесточает с 1 августа визовый режим, сообщают информагентства.
С сегодняшнего дня на территорию страны не будут допускаться туристы, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону.
Портал "Новости Болгарии" со ссылкой на болгарское МВД пишет, что подобные меры приняты в соответствии с решением Совета Европейского союза.
Болгарские СМИ отмечают, что в первую очередь нововведение направлено на недопущение в страну незаконных мигрантов и беженцев из Африки и Азии. Кроме того, как указывают эксперты, ограничения в выдаче болгарских виз могут затронуть туристов, которые совершили административные нарушения в какой-либо шенгенской стране, например, не оплатили дорожные штрафы.-0-
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