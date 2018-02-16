Болгарское телеграфное агентство отмечает 120-летие

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болгарское телеграфное агентство (БТА) отмечает знаменательную дату - 120-летний юбилей, сообщает БЕЛТА.

Образованное согласно указу князя Фердинанда I, Болгарское телеграфное агентство свой первый информационный бюллетень выпустило 16 февраля 1898 года, и этот день считается датой основания БТА.

Сегодня БТА имеет статус национального информационного агентства, слово "телеграфное" в его имени сохраняется в качестве доброй традиции. Болгарское телеграфное агентство активно сотрудничает со многими новостными СМИ, в том числе с БЕЛТА, Рейтер, Ассошиэйтед Пресс и другими.-0-