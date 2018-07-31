Больше ста жителей пятиэтажки в Красноярске эвакуированы из-за угрозы обрушения

В Красноярске треснула стена пятиэтажного жилого дома на Новгородской улице. Из-за угрозы обрушения всех жильцов экстренно эвакуировали. Спасатели и эксперты обследуют здание. Людей пока разместили в автобусах, присланных администрацией города.

В доме живет 120 человек, из них 30 детей. Для них сейчас готовят пункты временного размещения.

Трещина образовалась на лестничной клетке пятиэтажки. По словам жителей, это произошло из-за работы тяжелой техники на стройке рядом.