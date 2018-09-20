Большинство европейцев выступают за дальнейший прием беженцев - опрос

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство европейцев выступают за дальнейший прием беженцев от насилия и войн. Таковы результаты опроса, проведенного социологическим институтом Pew, сообщает Deutsche Welle.

Так, за прием беженцев от войны выступают в среднем 77% населения Европы. В частности, в Германии 82% респондентов согласны с дальнейшим приемом таких беженцев и лишь 16% выступают против. Больше всего сторонников приема беженцев - в Испании (86%), за ней следуют Нидерланды (83%), также в списке Швеция (81%), Франция (79%) и Великобритания (74%). В то же время в Италии принимать беженцев от войн и насилия готовы 56% респондентов, а в Польше и Венгрии - соответственно лишь 49% и 32%.

Проведенное институтом Pew исследование также показало, что подавляющее большинство европейцев недовольно тем, как Евросоюз борется с миграционным кризисом. В Германии действиями властей в этой сфере недовольны 66% опрошенных, в Греции - 92%, в Швеции - 84%, в Венгрии - 80% и в Италии - 78%.-0-