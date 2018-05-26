Большинство ирландцев проголосовало на референдуме за легализацию абортов

В Ирландии прошел референдум, по итогом которого большинство местных жителей выступили за легализацию абортов, сообщают информагентства. За проголосовали около 68% ирландцев, против оказались всего лишь 32%.

По итогам референдума, большинство из проголосовавших против легализации абортов входят в возрастную категорию от 50 до 64 лет. Большинство тех, кто поддерживает легализацию – это молодежь от 18 до 24 лет.

Сегодня, в субботу 26 мая, экзит-поллы опубликовали официальные данные, согласно победу в референдуме одержали сторонники послабления антиабортных законов. На голосование выносился вопрос о согласии на отмену поправки к конституции, согласно которой беременная женщина и нерожденный ребенок обладают одинаковым правом на жизнь.

Также, согласно последним данным, явка на референдум была выше чем на последних парламентских выборах и референдуме об однополых браков. Для участия в референдуме зарегистрировались более 3,2 млн. человек.