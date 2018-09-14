Бортпроводники Ryanair проведут забастовку 28 сентября в пяти странах

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бортпроводники лоукостера Ryanair проведут очередную забастовку 28 сентября, сообщает Deutsche Welle.

По информации бельгийского профсоюза CNE/LBC, забастовка пройдет в пяти европейских странах: Бельгии, Испании, Италии, Нидерландах и Португалии. Профсоюзы добиваются повышения зарплат бортпроводникам и пилотам Ryanair.

Руководство ирландской авиакомпании Ryanair заверило, что постарается минимизировать ущерб от забастовки. Об угрозе воздушного коллапса не может быть и речи, говорится в заявлении лоукостера.

Ранее, 12 сентября, Ryanair был вынужден отменить 150 из 400 рейсов в Германии из-за забастовки 400 пилотов и 1000 бортпроводников. Решение о ней было принято объединением пилотов Cockpit и профсоюзом Ver.di после того, как 5 сентября безрезультатно закончился второй раунд переговоров с руководством компании.

В августе 2018 года пилоты лоукостера в Германии и других европейских странах уже объявляли забастовку, ставшую крупнейшей за всю историю Ryanair. Профсоюзы ведут переговоры с руководством ирландской авиакомпании с января 2018 года, добиваясь заключения первого тарифного соглашения и повышения заработных плат.-0-