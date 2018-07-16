Брат пострадавшего в Эймсбери: отравляющее вещество было во флаконе от духов

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес из британского Эймсбери, содержалось во флаконе от духов, рассказал в интервью Би-Би-Си брат одного из пострадавших Мэтью Роули.

Пострадавшие в британском Эймсбери были отравлены "Новичком" - Скотленд-Ярд Нил Базу указал, что речь идет о масштабном расследовании. "Примерно 100 следователей из контртеррористической полицейской сети сейчас занимаются этим расследованием вместе с коллегами из полиции графства Уилтшир", - отметил представитель Скотленд-Ярда.

Пострадавшие в Эймсбери отравились тем же веществом, что Скрипали - глава британского МВД Дополнительные тесты специализирующихся на изучении химического оружия научных сотрудников лаборатории в Портон-Дауне подтвердили, что это нервно-паралитическое вещество, известное под названием "Новичок".

Пострадавшие в Эймсбери отравились после контакта с зараженным предметом "После дополнительных тестов образцов, взятых у пациентов, нам теперь известно, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет", - приводит слова заявления ТАСС.

По словам Мэтью, его брат Чарльз говорил, что подобрал на улице флакон от духов, после чего он и его подруга оказались в больнице.

Полиция Лондона, ведущая расследование этого инцидента, не стала комментировать заявление Мэтью Роули. Ранее местная полиция сообщала, что нервно-паралитическое вещество класса "Новичок" было обнаружено в "небольшом флаконе" в квартире Чарльза Роули.

Пострадавшая при отравлении в Эймсбери женщина скончалась "Следователи открыли дело об убийстве после того, как женщина, подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в Эймсбери, скончалась в воскресенье, 8 июля, в больнице. Она была официально опознана как 44-летняя Дон Стерджес из Даррингтона", - говорится в заявлении.

Пострадавший при инциденте в Эймсбери британец Роули пришел в сознание В сообщении отмечается, что у пациента Чарльза Роули наблюдаются значительные изменения в состоянии здоровья. "Он находится в критическом, но стабильном состоянии. Он сейчас пришел в себя", - заявили в больнице.

Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес были отравлены нервно-паралитическим веществом 30 июня. Дон Стерджес скончалась 8 июля, после чего было открыто уголовное дело по статье "Убийство". Чарльз Роули проходит лечение в больнице.

Следователи полагают, что новый инцидент связан с попыткой отравления 4 марта 2018 года Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Полиция призвала местных жителей ни в коем случае не подбирать с земли незнакомые предметы, даже если они выглядят, как косметика.-0-