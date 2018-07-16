Брат пострадавшего в Эймсбери: отравляющее вещество было во флаконе от духов

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес из британского Эймсбери, содержалось во флаконе от духов, рассказал в интервью Би-Би-Си брат одного из пострадавших Мэтью Роули.
По словам Мэтью, его брат Чарльз говорил, что подобрал на улице флакон от духов, после чего он и его подруга оказались в больнице.
Полиция Лондона, ведущая расследование этого инцидента, не стала комментировать заявление Мэтью Роули. Ранее местная полиция сообщала, что нервно-паралитическое вещество класса "Новичок" было обнаружено в "небольшом флаконе" в квартире Чарльза Роули.
Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес были отравлены нервно-паралитическим веществом 30 июня. Дон Стерджес скончалась 8 июля, после чего было открыто уголовное дело по статье "Убийство". Чарльз Роули проходит лечение в больнице.
Следователи полагают, что новый инцидент связан с попыткой отравления 4 марта 2018 года Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Полиция призвала местных жителей ни в коем случае не подбирать с земли незнакомые предметы, даже если они выглядят, как косметика.-0-
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