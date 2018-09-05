Бразилия выделит $6 млн на обеспечение безопасности музеев страны

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Бразилии объявило о планах потратить 25 млн реалов (около $6 млн) на проекты, направленные на повышение безопасности в музеях, сообщает испанское информационное агентство EFE.

Национальный музей в Рио-де-Жанейро после пожара

Подобные меры принимаются бразильскими властями после того, как пожар уничтожил большинство экспонатов в Национальном музее в Рио-де-Жанейро.

План поддержал президент Бразилии Мишел Темер. Средства будут выделены Национальным банком экономического и социального развития Бразилии (BNDES).

Здание Национального музея Бразилии загорелось вечером 2 сентября и в результате практически полностью сгорело. Музей был старейшим научным учреждением Бразилии, в 2018 году он отметил свое 200-летие. Здесь были выставлены тысячи экспонатов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран, в том числе предметы древнеегипетской культуры.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА