19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британец и его русская жена-модель стали жертвами нового отравления в Солсбери, сообщает газета The Sun.

Инцидент произошел 16 сентября в итальянском ресторане Prezzo. Под конец ужина 42-летний Алекс Кинг и его 30-летняя супруга уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро почувствовали себя плохо. По словам женщины, у ее мужа пошла пена изо рта. Пострадавших доставили в больницу, мужчину ввели в искусственную кому.

Пострадавшие. Фото из instagram-аккаунта Анны Шапиро

Источники издания в правоохранительных органах сообщают, что могло произойти отравление стрихнином. Пресс-служба полиции графства Уилтшир заявила об отсутствии воздействия нервно-паралитического вещества.

Ресторан Prezzo в Солсбери находится в 300 м от ресторана Zizzi, где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ресторан закрыли, к месту ЧП выехали пожарные и машины скорой помощи.-0-

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