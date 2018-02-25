Британская актриса Эмма Чемберс скончалась в 53 года

Эмма Чемберс, более всего известная по роли в фильме "Ноттинг-Хилл" вместе с Хью Грантом и Джулией Робертс, скончалась на родине на 54-ом году жизни. Коллеги уже выразили соболезнования в связи с кончиной Чемберс.
Будущая актриса родилась в городе Донкастер в графстве Саут-Йоркшир в 1964 году. Она также известна по роли Элис Хортон в телешоу "Викарий из Дибли".
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