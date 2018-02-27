Британская метеослужба предупредила об опасности морозного антициклона

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Желтый и оранжевый уровни опасности объявлены в Великобритании из-за прихода морозного антициклона. Как сообщает ТАСС со ссылкой на британскую метеорологическую службу, в ночь на 28 февраля температура воздуха на западе страны опустится до минус 5 градусов, на востоке выпадет снег.

Мощные снегопады ожидаются сегодня на севере Англии, что может спровоцировать аварии на дорогах, так как местные автомобили не переобуты в зимнюю резину.

"В некоторых районах Англии и Уэльса, возможно, будет отмечена самая низкая температура с 2013 года, а вероятно, и с 1991 года. Это может привести к возникновению опасных условий на дорогах и отразиться на здоровье людей", - заявил сотрудник британской метеослужбы Фрэнк Сондерс.

Отдельное предупреждение было адресовано жителям пригородов Лондона в юго-восточном направлении: им рекомендовано до вечера 27 февраля успеть вернуться домой, поскольку сильные снегопады могут нарушить работу железнодорожной транспортной сети.

Местные СМИ опубликовали фотоснимки очередей в магазинах, куда 26 февраля ринулись многие покупатели, чтобы успеть запастись продуктами до прихода антициклона, который продержится, согласно прогнозам, до 2 марта.

Авиакомпания British Airways из-за погодных условий отменила накануне 60 ближнемагистральных рейсов из лондонского аэропорта Хитроу. Ирландский авиаперевозчик Ryanair отменил почти 50 рейсов, связывающих Лондон с Римом, и приостановил обслуживание на некоторых внутренних маршрутов. -0-