Британская полиция назвала подозреваемых в покушении на Скрипалей

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Великобритании назвала имена двух граждан России, подозреваемых в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Скотленд-Ярда.

По данным следствия, мужчины, которым около 40 лет, путешествовали с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Хотя в Скотленд-Ярде не исключают, что в паспортах были указаны ненастоящие имена.

Королевская прокурорская служба Великобритании заявила, что готова предъявить обвинения двум гражданам Российской Федерации в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, в преступном сговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в применении химического оружия, а также в причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику британской полиции Нику Бейли.

"Работники прокуратуры из контртеррористического подразделения Королевской прокурорской службы изучили улики и пришли к выводу о наличии достаточного количества оснований для осуждения, а также наличии явного общественного интереса в предъявлении обвинений", - говорится в документе.

Формулировка о наличии оснований для осуждения означает, что прокуратура считает, что по итогам суда следует с большой вероятностью ожидать вынесения обвинительного приговора подозреваемым в совершении преступления.

Королевская прокурорская служба Великобритании заявила, что не будет обращаться к России с запросом на экстрадицию подозреваемых, так как российская конституция не позволяет выдачу граждан РФ.

"Тем не менее мы получили Европейский ордер на арест. Это означает, что, если эти люди совершат поездку в страну, где этот ордер имеет силу, они будут арестованы и им будет грозить экстрадиция по предъявленным обвинениям", - говорится в коммюнике прокурорской службы.

Скотленд-Ярд в свою очередь заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых по делу Скрипалей в розыск по линии Интерпола.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химической лаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.-0-