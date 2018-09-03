Британские СМИ призвали правительство контролировать соцсети

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы ведущих СМИ Великобритании обратились к правительству с призывом создать особый контролирующий орган, который бы препятствовал распространению фейковых новостей, травле и другим злоупотреблениям в социальных сетях Facebook и Twitter. Официальное письмо подписано руководителями корпорации ВВС, телеканалов Sky News и ITV, телекоммуникационных компаний BT Group и TalkTalk, сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Sunday Telegraph.

По мнению авторов письма, британское правительство должно принять соответствующие меры уже сейчас, когда готовится пакет предложений по повышению безопасности в интернете. Руководители СМИ призывают власти выступить против "сетевых зол, многие из которых только усугубляются социальными медиа".

Представители журналистской среды также заявили, что социальные медиа сегодня не в состоянии самостоятельно выработать критерии приемлемого и недопустимого контента. В опубликованном обращении к правительству отмечается, что назрела срочная необходимость в проведении независимой оценки принимаемых социальными медиа решений и повышении прозрачности в данной сфере. При этом подчеркивается, что "речь идет не о цензуре в сети, а о том, чтобы сделать популярные интернет-платформы безопаснее, добившись того, чтобы шаги, которые делают эти частные компании, были подотчетны и прозрачны".

Крупнейшие британские телевещатели также обращают внимание властей, что они платят налоги, осуществляют инвестиции и при этом находятся под надзором регулирующего органа. Социальные медиа, такие как Google, Facebook и Twitter, далеко не всегда вносят соразмерные суммы в государственную казну Великобритании и к тому же свободны от какого-либо контроля.-0-