Британский МИД возглавил бывший министр здравоохранения Джереми Хант

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила главой МИД Соединенного Королевства бывшего министра здравоохранения и социальной защиты Джереми Ханта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства.

"Королева с удовольствием одобрила назначение Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел", - указывается в сообщении.

Джереми Хант на этом посту сменил Бориса Джонсона, который ушел 9 июля в отставку из-за разногласий с Терезой Мэй по поводу будущих отношений между Лондоном и Брюсселем после Brexit.

Как пишет Би-Би-Си, Борис Джонсон был одним из главных лиц кампании за выход Британии из ЕС, хотя и присоединился к ней незадолго до проведения референдума. В послании к Терезе Мэй он заявил, что Британия "теряет мечту о брексите" и становится "колонией ЕС". Мэй в ответном письме Джонсону написала, что удивлена и разочарована его решением, но поблагодарила за работу в правительстве.

Джереми Хант является членом британского правительства с 2010 года: в 2010-2012 гг. он был министром культуры, СМИ и спорта, а с 2012 года - министром здравоохранения и социальной защиты. С 2005 года Джереми Хант является депутатом Палаты общин от избирательного округа Юго-Западный Суррей.

Вместо Ханта министром здравоохранения был назначен Мэтт Хэнкок, который занимал пост министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта. Ему же на смену в свою очередь пришел генеральный прокурор Джереми Райт.

Также 9 июля о своей отставке объявил министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис. Новым министром по Brexit назанчен Доминик Рааб.

Незадолго до двух громких отставок, 6 июля, кабинет министров Великобритании провел многочасовое совещание в загородной резиденции Терезы Мэй. На нем обсуждалась единая позиция по выходу государства из ЕС. По итогам переговоров было объявлено, что правительство согласилось на "мягкий брексит", который не подразумевает полного разрыва отношений с ЕС.-0-