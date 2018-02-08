Британский парламент спасается от нашествия моли

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Великобритании борется с нашествием моли, которое может обернуться серьезной угрозой для ценной старинной мебели, произведений искусства и изделий из текстиля. Об этом сообщают информагентства, ссылаясь на газету Telegraph.

Британский парламент страдает от вредоносных насекомых уже много лет. Согласно подсчетам, в 2010 году в зданиях парламента обитали более 11,8 тыс. особей моли. За последние семь лет это число увеличилось примерно на 8 тыс.

В 2016 году парламент был вынужден потратить около 9 тыс. фунтов стерлингов на борьбу с молью. В частности, в помещениях были размещены 729 специальных устройств, чтобы установить численность насекомых и оценить масштабы нашествия.

Помимо моли членам британского парламента досаждают мыши. Депутаты не раз заявляли о необходимости завести в здании кота. С подобной просьбой выступали и сотрудники других важнейших государственных учреждений Великобритании.

Однако подобная мера еще не является гарантией спокойствия. Ранее СМИ сообщали, что "главный мышелов" резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, официально числившийся в штате, отлынивает от своих обязанностей. За год кот Ларри упустил 29 крыс и мышей, так что пришлось вызывать специалистов для проведения дератизации.-0-