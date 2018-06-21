British Airways аннулировала свыше 2 тыс. "слишком дешевых" билетов

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания British Airways ошибочно реализовала свыше 2 тыс. билетов в Тель-Авив и Дубай по очень низкой цене, поэтому аннулирует эти посадочные талоны. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Сразу несколько туристских фирм продавали билеты на рейсы British Airways 11 июня в течение почти суток по символической цене в 1 фунт плюс аэропортные сборы.

Авиаперевозчик принес извинения покупателям, пообещал вернуть деньги за билеты, а также подарить каждому "пострадавшему" ваучер на 100 фунтов в качестве компенсации. Однако несостоявшиеся пассажиры остались крайне недовольны действиями авиаперевозчика, так как многие из них уже забронировали отели и туры.-0-