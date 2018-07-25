Брюссель хочет финансировать центры приема мигрантов из бюджета ЕС

Еврокомиссия под давлением Италии предложила профинансировать из бюджета ЕС центры для приема спасенных в Средиземном море мигрантов.
Еврокомиссия предлагает применить финансовые стимулы для создания за границами Евросоюза и в пределах ЕС центров для приема беженцев. Об этом 24 июля, сообщили в Брюсселе представители исполнительной власти ЕС.
"Полная финансовая поддержка" со стороны европейского сообщества позволит обеспечить функционирование подобных центров и их инфраструктуры, указали в Еврокомиссии.
Брюссель принимает такое решение в ответ на давление со стороны Италии. Регистрация и первичная проверка документов на получение убежища в подобных центрах должны осуществляться в течение трех дней. После этого лица, чью потребность в убежище признают нужной, будут распределены по странам ЕС, а получившие отказ высланы на родину.
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