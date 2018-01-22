Букингемский дворец сообщил о помолвке внучки Елизаветы II принцессы Евгении

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения помолвлена со своим многолетним бойфрендом, свадьба состоится осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение Букингемского дворца.

"Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Ее королевское высочество и господин Бруксбэнк были помолвлены в Никарагуа ранее в этом месяце. Свадьба состоится осенью 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре", - говорится в сообщении.

27-летняя принцесса Евгения - младшая дочь среднего сына королевы герцога Йоркского принца Эндрю и его бывшей супруги герцогини Йоркской Сары Фергюсон. С будущим супругом Джеком Бруксбэнком Евгения познакомилась 7 лет назад на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Бруксбэнк является управляющим престижного ночного клуба Mahiki в Лондоне.

Венчание Евгении и Джека станет второй свадебной церемонией в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в 2018 году. 19 мая там же состоится венчание внука королевы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.-0-